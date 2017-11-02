Пиротехники ГСЧС области с начала года обезвредили более 14 тысяч взрывоопасных предметов

17:10 / 07.11.2017

ОДЕССА, 07 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Пиротехники ГУ ГСЧС области с начала года обезвредили более 14,5 тыс. взрывоопасных предметов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 ноября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, с начала года пиротехники Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области совершили 207 выездов, во время которых успешно обезврежено 14 тыс. 578 взрывоопасных предмета.

Только за последнюю неделю пиротехники осуществили 11 выездов на разминирование и уничтожили 263 взрывоопасных предмета.

В пресс-службе отметили, что жители Одесчины до сих пор продолжают находить взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны. Так, в с. Павловка Раздельнянского района вблизи местного кладбища жители села обнаружили артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны. В течение двух дней пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС области было изъято и уничтожено в специально отведенном месте 254 немецких осколочно-фугасных артиллерийских снаряда калибра 75 мм.

Спасатели Одесской области напоминают, что при обнаружении взрывоопасных предметов нужно придерживаться следующих правил: не разбирать и не поднимать найденные подозрительные предметы; оградить место, где находится взрывоопасный предмет, никого не допускать к этому месту; сообщить о находке в подразделения ГСЧС, Национальной полиции, представителям органов местной власти, организовав на месте постоянное дежурство до их прибытия.