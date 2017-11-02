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Мужчина погиб в результате взрыва автомобиля в селе Маяки
12:02 / 04.11.2017
ОДЕССА, 04 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня ночью в с. Маяки Беляевского района произошел взрыв автомобиля, его водитель скончался в карете «скорой помощи» по дороге в больницу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 4 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
Как отметили в отделе, сегодня около 04:30 в с. Маяки произошел взрыв автомобиля. Установлено, что житель г. Теплодар, который работает на одном из частных рыболовных предприятий, вместе со знакомым вышел с территории причала, расположенного в с. Маяки, и направился к своему автомобилю «Нива-Шевроле», который был припаркован неподалеку. Когда мужчины сели в автомобиль и водитель запустил двигатель, произошел взрыв, в результате которого 53-летний владелец транспортного средства получил телесные повреждения. Пострадавшему была вызвана карета скорой помощи, однако по дороге в больницу мужчина от полученных ранений скончался. Пассажир автомобиля телесных повреждений не получил.
На место происшествия немедленно выехали руководители СБУ, облпрокуратуры и ГУНП в Одесской области.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
«Проводится расследование, по результатам которого правоохранителями будут сделаны выводы о мотивах и обстоятельствах совершения данного преступления», — отметил начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин.
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Сергей Гриневецкий
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