Мужчина погиб в результате взрыва автомобиля в селе Маяки

12:02 / 04.11.2017

ОДЕССА, 04 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня ночью в с. Маяки Беляевского района произошел взрыв автомобиля, его водитель скончался в карете «скорой помощи» по дороге в больницу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 4 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Как отметили в отделе, сегодня около 04:30 в с. Маяки произошел взрыв автомобиля. Установлено, что житель г. Теплодар, который работает на одном из частных рыболовных предприятий, вместе со знакомым вышел с территории причала, расположенного в с. Маяки, и направился к своему автомобилю «Нива-Шевроле», который был припаркован неподалеку. Когда мужчины сели в автомобиль и водитель запустил двигатель, произошел взрыв, в результате которого 53-летний владелец транспортного средства получил телесные повреждения. Пострадавшему была вызвана карета скорой помощи, однако по дороге в больницу мужчина от полученных ранений скончался. Пассажир автомобиля телесных повреждений не получил.

На место происшествия немедленно выехали руководители СБУ, облпрокуратуры и ГУНП в Одесской области.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

«Проводится расследование, по результатам которого правоохранителями будут сделаны выводы о мотивах и обстоятельствах совершения данного преступления», — отметил начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин.