Одесса > Новости > Чрезвычайные ситуации Подросток, получивший удар током на крыше вагона, скончался в больнице 11:54 / 17.10.2017 ОДЕССА, 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 17-летний парень, получивший поражение током на крыше железнодорожного вагона, умер в медицинском учреждении, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 17 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области. По информации отдела, следователи продолжают выяснение обстоятельств трагического случая. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Раздельнянского отдела полиции. Предварительно установлено, что 17-летний подросток получил травмы в результате удара током, когда залез на вагон поезда. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. версия для печати