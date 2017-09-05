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Подросток, получивший удар током на крыше вагона, скончался в больнице
11:54 / 17.10.2017
ОДЕССА, 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 17-летний парень, получивший поражение током на крыше железнодорожного вагона, умер в медицинском учреждении, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 17 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, следователи продолжают выяснение обстоятельств трагического случая.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Раздельнянского отдела полиции. Предварительно установлено, что 17-летний подросток получил травмы в результате удара током, когда залез на вагон поезда. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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