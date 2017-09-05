В Одесском аэропорту тушили условный пожар в самолёте, загоревшемся при заходе на посадку

17:45 / 12.10.2017

ОДЕССА, 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 12 октября, на территории международного аэропорта «Одесса» прошли тактико-специальные учения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 12 октября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

По информации пресс-службы, на территории международного аэропорта «Одесса» спасатели Одесского гарнизона совместно с пожарной командой аэропорта и службами взаимодействия провели тактико-специальные учения.

По легенде учений, во время аварийной посадки самолета Ту-134 возник пожар, связанный с повреждением переднего шасси, что повлекло разрыв топливного бака с последующим возгоранием разлитого авиационного топлива. Под угрозой оказались жизни пассажиров и членов экипажа.

Первыми к месту чрезвычайной ситуации прибыли пожарные аэропорта. Через несколько минут на место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Было организовано спасение пассажиров и экипажа воздушного судна. С помощью средств малой механизации прошли аварийно-спасательные работы по деблокированию пассажиров с фюзеляжа самолета. Освобожденных людей спасатели сразу же передавали сотрудникам медицинской службы аэропорта и медицины катастроф. Пассажирам, которым не требовалась медицинская помощь, предоставлялась помощь психологов Центра психологического обеспечения Главного управления. По окончании эвакуации состав звеньев газодымозащитной службы в теплоотражающих костюмах провел пенную атаку. Эвакуация людей и ликвидация условного пожара прошли успешно.

В итоге руководство Главного управления, одесского аэропорта и одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф отметило, что учения прошли на высоком уровне, а все службы на отлично выполнили служебные обязанности.