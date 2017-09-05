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«Причиной возгорания в Доме Руссова стал поджог», — ГСЧС
10:48 / 02.10.2017

ОДЕССА, 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Причиной субботнего возгорания в Доме Руссова стало «занесения источника возгорания извне неустановленным лицом», то есть поджог, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом представитель ГУ ГСЧС сообщил сегодня, 2 октября, на аппаратном совещании в Одесском горсовете.

Городской голова Геннадий Труханов отметил, что «по стечению обстоятельств» возгорание произошло именно в момент визита в Одессу экс-губернатора Михеила Саакашвили, который «раньше и не знал, что есть такой Дом Руссова, а тут неожиданно вспомнил — прошёлся по Дерибасовской — и тут такое произошло».

Присутствовавший на аппаратном совещании представитель подразделения ГСЧС отметил, что возгорание произошло в подвальном помещении на площади 100 кв. м, причиной пожара стало «занесения источника возгорания извне неустановленным лицом», то есть поджог.

Мэр также заявил, что городские власти продолжают искать пути решения проблемы Дома Руссова, а также сохранения других исторических зданий.

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Пётр Липовенко
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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