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Погибший 62-летний мужчина найден после ликвидации пожара в гараже в Южном
11:31 / 26.09.2017
ОДЕССА, 26 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спасатели ГУ ГСЧС области после ликвидации пожара в гараже обнаружили труп 62-летнего владельца автомобиля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 сентября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 25 сентября в 12:56 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Южный на ул. Строителей произошло возгорание легкового автомобиля в гараже.
К месту вызова в 13:02 прибыло пожарно-спасательное отделение 39-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели локализовали пожар в 13:05, а в 13:24 полностью ликвидировали.
На месте пожара обнаружен погибший 62-летний мужчина, владелец автомобиля.
В результате пожара повреждено багажное отделение и салон легкового автомобиля «Мицубиси Лансер», лакокрасочное покрытие кузова, покрышки задних колес и оборудование гаража на общей площади 18 кв. м. Причина пожара устанавливается.
К ликвидации пожара были привлечены: 1 единица основной пожарной техники и 5 человек личного состава.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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