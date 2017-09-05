Погибший 62-летний мужчина найден после ликвидации пожара в гараже в Южном

11:31 / 26.09.2017

ОДЕССА, 26 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спасатели ГУ ГСЧС области после ликвидации пожара в гараже обнаружили труп 62-летнего владельца автомобиля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 сентября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 25 сентября в 12:56 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Южный на ул. Строителей произошло возгорание легкового автомобиля в гараже.

К месту вызова в 13:02 прибыло пожарно-спасательное отделение 39-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели локализовали пожар в 13:05, а в 13:24 полностью ликвидировали.

На месте пожара обнаружен погибший 62-летний мужчина, владелец автомобиля.

В результате пожара повреждено багажное отделение и салон легкового автомобиля «Мицубиси Лансер», лакокрасочное покрытие кузова, покрышки задних колес и оборудование гаража на общей площади 18 кв. м. Причина пожара устанавливается.

К ликвидации пожара были привлечены: 1 единица основной пожарной техники и 5 человек личного состава.