|
|
«Только треть социальных учреждений области соответствуют требованиям пожарной безопасности», — ГУ ГСЧС
10:04 / 26.09.2017
ОДЕССА, 26 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Михаил Вовк заявил, что только 33% от общего количества социальных объектов находятся в удовлетворительном состоянии с точки зрения пожарной безопасности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, об этом заместитель начальника ГУ ГСЧС сообщил на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ОГА 25 сентября.
Неудовлетворительное состояние пожарной и техногенной безопасности среди учебных заведений выявлено, в частности, в Одесском лицее с усиленной военно-физической подготовкой. Также результаты проверок показали, что четыре школы в области «критически не соответствуют» требованиям законодательства в этой сфере.
«Мы вынуждены констатировать, что только 33% от общего количества социальных объектов находятся в удовлетворительном состоянии. Согласно распоряжению Кабинета Министров, внеочередные проверки продлятся до декабря этого года. Также будут приняты первоочередные меры по предупреждению возникновения пожаров, которые не требуют значительных материальных затрат. Среди них — обеспечение первичными средствами пожаротушения, размещение планов эвакуации и соответствующее обучение. Особое внимание уделяется объектам с пребыванием людей в ночное время», — рассказал Михаил Вовк.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
17:18 26.09.2017
15:14 26.09.2017
13:29 26.09.2017
13:06 26.09.2017
11:57 26.09.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.896
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»