«Только треть социальных учреждений области соответствуют требованиям пожарной безопасности», — ГУ ГСЧС

10:04 / 26.09.2017

ОДЕССА, 26 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Михаил Вовк заявил, что только 33% от общего количества социальных объектов находятся в удовлетворительном состоянии с точки зрения пожарной безопасности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, об этом заместитель начальника ГУ ГСЧС сообщил на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ОГА 25 сентября.

Неудовлетворительное состояние пожарной и техногенной безопасности среди учебных заведений выявлено, в частности, в Одесском лицее с усиленной военно-физической подготовкой. Также результаты проверок показали, что четыре школы в области «критически не соответствуют» требованиям законодательства в этой сфере.

«Мы вынуждены констатировать, что только 33% от общего количества социальных объектов находятся в удовлетворительном состоянии. Согласно распоряжению Кабинета Министров, внеочередные проверки продлятся до декабря этого года. Также будут приняты первоочередные меры по предупреждению возникновения пожаров, которые не требуют значительных материальных затрат. Среди них — обеспечение первичными средствами пожаротушения, размещение планов эвакуации и соответствующее обучение. Особое внимание уделяется объектам с пребыванием людей в ночное время», — рассказал Михаил Вовк.