Двое детей погибли и двое получили травмы на ночном пожаре в одесском лагере «Виктория»

10:47 / 16.09.2017

ОДЕССА, 16 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В результате ночного пожара в двухэтажном деревянном корпусе детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе двое детей погибли и двое получили травмы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 16 сентября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По информации департамента, 15 сентября в 23:34 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» произошло возгорание двухэтажного деревянного корпуса. Подразделения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области были направлены по повышенному номеру вызова «Пожар Ранг-2» и через 5 минут к месту происшествия прибыли первые пожарно-спасательные отделения.

Было установлено, что пламенем охвачена деревянная постройка комплекса по всей площади. Огонь быстро распространялся порывами ветра по легковоспламеняющимся деревянным конструкциям и создавал угрозу возгорания соседних жилых корпусов.

Эвакуация детей была проведена администрацией заведения до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Спасатели немедленно организовали тушение пожара, защиту от возгорания трех соседних деревянных зданий и поиск возможных пострадавших.

К ликвидации чрезвычайного происшествия привлекались 9 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава.

«Благодаря профессиональным действиям и выносливости пожарных пожар на площади 560 кв. м в 01:10 был локализован и в 1:54 ликвидирован. Не допущено перенесение открытого огня на соседние жилые корпуса», — отметили в пресс-службе.

При проведении поисковых работ и разборки конструкций уничтоженного огнем здания были обнаружены тела двух погибших детей (личные данные устанавливаются). Также получили травмы два ребенка, которые бригадами скорой помощи доставлены в областную детскую клиническую больницу.

Все дети из сгоревшего корпуса размещены в соседних жилых корпусах, с ними проводят работу практические психологи ГСЧС. Работы по разбору конструкции здания продолжаются.

В связи с ночной трагедией губернатор Максим Степанов сегодня в 13:00 собирает экстренное совещание областной комиссии по ТЭБ и ЧС. Свои комментарии также обещают в ближайшее время предоставить городские власти.