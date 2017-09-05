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Двое детей погибли и двое получили травмы на ночном пожаре в одесском лагере «Виктория»
10:47 / 16.09.2017
ОДЕССА, 16 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В результате ночного пожара в двухэтажном деревянном корпусе детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе двое детей погибли и двое получили травмы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 16 сентября, в Департаменте информации Одесского горсовета.
По информации департамента, 15 сентября в 23:34 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» произошло возгорание двухэтажного деревянного корпуса. Подразделения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области были направлены по повышенному номеру вызова «Пожар Ранг-2» и через 5 минут к месту происшествия прибыли первые пожарно-спасательные отделения.
Было установлено, что пламенем охвачена деревянная постройка комплекса по всей площади. Огонь быстро распространялся порывами ветра по легковоспламеняющимся деревянным конструкциям и создавал угрозу возгорания соседних жилых корпусов.
Эвакуация детей была проведена администрацией заведения до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Спасатели немедленно организовали тушение пожара, защиту от возгорания трех соседних деревянных зданий и поиск возможных пострадавших.
К ликвидации чрезвычайного происшествия привлекались 9 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава.
«Благодаря профессиональным действиям и выносливости пожарных пожар на площади 560 кв. м в 01:10 был локализован и в 1:54 ликвидирован. Не допущено перенесение открытого огня на соседние жилые корпуса», — отметили в пресс-службе.
При проведении поисковых работ и разборки конструкций уничтоженного огнем здания были обнаружены тела двух погибших детей (личные данные устанавливаются). Также получили травмы два ребенка, которые бригадами скорой помощи доставлены в областную детскую клиническую больницу.
Все дети из сгоревшего корпуса размещены в соседних жилых корпусах, с ними проводят работу практические психологи ГСЧС. Работы по разбору конструкции здания продолжаются.
В связи с ночной трагедией губернатор Максим Степанов сегодня в 13:00 собирает экстренное совещание областной комиссии по ТЭБ и ЧС. Свои комментарии также обещают в ближайшее время предоставить городские власти.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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