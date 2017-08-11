Два грузовика сгорели вчера в Одессе

09:26 / 15.08.2017

ОДЕССА, 15 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Два грузовика «Рено Магнум» сгорели вчера в районе Хаджибейской дороги в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 августа, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 14 августа в 6:07 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании двух грузовых автомобилей «Рено Магнум 440» на ул. Симиренко в Одессе.

В 6:24 на место вызова прибыли спасатели. В 6:52 возгорание на общей площади 18 кв. м локализовано и в 07:08 ликвидировано.

В результате пожара огнем уничтожены моторные отсеки, кабины и шины двух автомобилей.

Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.