Спасатели и полиция ночью искали в плавнях Шаболатского лимана пропавшего двухлетнего мальчика

10:49 / 14.08.2017

ОДЕССА, 14 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Белгород-Днестровском районе спасатели вместе с работниками полиции минувшей ночью разыскали пропавшего двухлетнего мальчика, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 августа, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 14 августа в 00:59 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в с. Беленькое пропал малолетний ребенок и требуется помощь для проведения поисковых работ.

Работники ГСЧС и полиции обследовали прилегающие территории и плавни Шаболатского лимана протяженностью 8 км.

В 2:38 пропавший 2-летний ребенок был найден в плавнях.

Спасатели выдали малышу одеяло для согрева.

Состояние здоровья ребенка — удовлетворительное.