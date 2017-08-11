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Спасатели и полиция ночью искали в плавнях Шаболатского лимана пропавшего двухлетнего мальчика
10:49 / 14.08.2017
ОДЕССА, 14 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Белгород-Днестровском районе спасатели вместе с работниками полиции минувшей ночью разыскали пропавшего двухлетнего мальчика, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 августа, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 14 августа в 00:59 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в с. Беленькое пропал малолетний ребенок и требуется помощь для проведения поисковых работ.
Работники ГСЧС и полиции обследовали прилегающие территории и плавни Шаболатского лимана протяженностью 8 км.
В 2:38 пропавший 2-летний ребенок был найден в плавнях.
Спасатели выдали малышу одеяло для согрева.
Состояние здоровья ребенка — удовлетворительное.
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Сергей Гриневецкий
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