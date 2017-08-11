Квартиры на трёх этажах горели в 16-этажке в Приморском районе

09:42 / 14.08.2017

ОДЕССА, 14 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 10 пожарных экипажей были привлечены к ликвидации пожара на 3-х этажах высотного дома в Светлом переулке вчера, 13 августа, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 августа, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 13 августа в 13:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в переулке Светлый произошло возгорание на 7 этаже 16-ти этажного жилого дома.

К месту вызова в 13:33 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, которые работали по повышенному номеру вызова «Ранг — 2».

Пожар в 14:02 был локализован, а в 14:12 полностью ликвидирован. В результате пожара были повреждены обшивка балконов 7, 8, 9 этажей и комнаты квартир на 7 и 8 этажах на общей площади 50 кв. м.

Допустимой причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

К ликвидации пожара привлекались 10 единиц пожарно-спасательной техники и 34 человека личного состава.