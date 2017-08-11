Два человека погибли за сутки в водоёмах области

11:48 / 12.08.2017

ОДЕССА, 12 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За минувшие сутки в водоёмах на территории Одесской области утонули 2 человека, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 августа, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 11 августа в 14:56 в Службу спасения «101» поступило сообщение от дежурного отдела полиции о том, что на территории Беляевского района в с. Яски на реке Турунчук около 13 часов пропал рыбак.

К месту происшествия были направлены пожарно-спасательное отделение 13-й государственной пожарно-спасательной части и два водолаза Беляевского ООО «Спасвод».

С использованием специального снаряжения водолазы обследовали 200 кв. м водоема. В 17:05 тело утопленника было извлечено из воды.

Сегодня, 12 августа, в 3:08 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Киевском районе Одессы на территории Монастырского пляжа требуется помощь по поиску человека, который ушел купаться в море и не вернулся.

Прибывшие на место вызова спасатели 6-й государственной пожарно-спасательной части при свете фонарей организовали обследование береговой зоны. В 8:10 тело погибшего 19-летнего мужчины было найдено местными рыбаками и доставлено на берег.

Всего же с начала года и водных объектах области погибло 34 человека.