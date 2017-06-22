Спасатели ликвидировали возгорание в Дюковском парке

13:53 / 17.07.2017

ОДЕССА, 17 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спасатели ликвидировали возгорание заброшенного здания в Дюковском парке, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 июля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы. 15 июля в 23:42 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании недействующего кафе у озера в Дюковском парка. К месту вызова в 23:54 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу пожара «1-Бис».

Огонь из-за легковоспламеняющихся материалов быстро распространился на всю площадь здания. Спасатели немедленно приступили к тушению пожара и вынесли из очага возгорания баллон с газом, чем предотвратили взрыв.

Пожар в 00:20 был локализован и в 00:38 полностью ликвидирован на площади 500 кв. м.

Не допущено распространение открытого огня на парковую зону. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава.