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Три девушки утонули прошлой ночью во время лодочной прогулки на водохранилище
10:01 / 07.07.2017

ОДЕССА, 07 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спасатели и правоохранители ведут поиски трёх сестёр, пропавших минувшей ночью на водохранилище в Балтском районе после опрокидывания лодки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 июля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, около трех часов ночи в дежурную часть Балтского отдела полиции поступило телефонное сообщение о том, что на водохранилище в с. Перелет произошло опрокидывание алюминиевой лодки, в результате чего трое местных жительниц в возрасте 23, 17 и 16 лет исчезли под водой и до сих пор не найдены.

Предварительно установлено, что местный житель праздновал день рождения в компании своего товарища и четырех девушек, которые выразили желание покататься на лодке. Молодые люди сели в лодку с бензиновым двигателем и отплыли от берега. На расстоянии 30 метров от берега лодка перевернулась.

Мужчины пытались спасти девушек, однако смогли вытащить только одну — 18-летнюю девушку.

Три пропавшие в воде сестры до сих пор не найдены.

По данному факту Балтским ОП ГУНП в Одесской области начато уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины. Лодка с места происшествия изъята. Как выяснилось, она рассчитана на вес не более 350 кг. По данным ГУ ГСЧС, один из мужчин, находившихся в лодке, является дежурным водохранилища.

Ведутся поиски тел пропавших. Проводятся первоочередные оперативно-следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего.

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