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Спасатели области за сутки дважды приходили на помощь попавшим в беду животным
09:52 / 22.06.2017

ОДЕССА, 22 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спасатели ГУ ГСЧС области за минувшие сутки дважды приходили на помощь попавшим в беду домашним животным, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 июня, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 21 июня в 6:41 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Геллера в Одессе в заборе застряла собака и требуется помощь спасателей.

Работники 6-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Одесской области прибыли на место происшествия и увидели, что старого кавказца привалило строительными фрагментами забора. Как выяснилось, пес несколько дней подряд рыл себе ход, в результате чего часть забора обвалилась.

Спасатели откопали собаку и невредимой передали хозяину.

В тот же день спасателям сообщили о том, что на улице Счастливая в пгт. Захаровка в реке Кучурган застряла корова.

Работники 37-й ГПСЧ ГУ ГСЧС Украины в Одесской области с помощью веревки вытащили животное. Спасательная операция закончилась удачно.

Днём ранее в с. Беленькое Белгород-Днестровского района спасатели, прибывшие по обращению пожилой хозяйки, достали из колодца упавшего туда козлёнка. Животное также не пострадало.

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Артём Филипенко
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