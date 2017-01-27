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Неизвестные подожгли недействующую базу отдыха в Молодёжном
10:08 / 21.06.2017
ОДЕССА, 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спасатели Овидиопольского района ликвидировали пожар в с. Молодёжное на бывшей базе отдыха, подожжённой неизвестными, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 июня, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 20 июня в 12:51 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Дукова в с. Молодёжное возник пожар на мансардном этаже бывшей базы отдыха «Академическая», которая сейчас не работает.
В 13:30 спасателям удалось локализовать пожар в пределах 200 кв. м, а в 13:53 — полностью ликвидировать.
Обошлось без пострадавших.
Установлено, что причиной возгорания стал поджог.
К ликвидации пожара привлекались 8 пожарных и 2 единицы пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, а также трое пожарных и 1 единица пожарно-спасательной техники военной пожарной команды Ильичевского судоремонтного завода.
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