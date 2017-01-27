Станция техобслуживания горела ночью в Нерубайском

09:51 / 13.06.2017

ОДЕССА, 13 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спасатели Беляевского района минувшей ночью ликвидировали возгорание СТО на площади 100 кв. м, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 июня, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 12 июня в 22:20 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании бокса СТО «Меридиан» в с. Нерубайское Беляевского района.

В 22:22 на место вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что горит крыша СТО. В боксе находились два автомобиля. Также существовала угроза распространения огня на стоящее рядом здание.

В 23:06 спасатели локализовали и в 23:28 ликвидировали возгорание бокса на площади 100 кв. м и двух припаркованных в нем грузовых автомобилей «Renault Magnum» на площади 5 кв. м.

К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава, которые работали по повышенному номеру вызова — Пожар «1 БИС». Спасателям удалось не допустить распространения огня.

Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.