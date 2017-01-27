Причину частичного обрушения верхнего этажа гостиницы «Юность» выяснит расширенная комиссия экспертов

16:39 / 07.06.2017

ОДЕССА, 07 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Причину частичного обрушения верхнего этажа гостиницы «Юность» предстоит выяснить расширенной комиссии экспертов, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 7 июня, сообщил агентству начальник пресс-службы ГУ ГСЧС Андрей Мельник.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ ГСЧС, частичное обрушение 15-го этажа гостиницы «Юность» произошло вчера, 6 июня.

«Здание пустует, поскольку находится на реконструкции, у него нет окон и дверей, так что, к счастью, никто не пострадал», — рассказал А. Мельник.

По словам сотрудника службы «101», техника задействована не была. На месте были также сотрудники Службы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации (1577).

Причины обрушения будут установлены экспертами из Управления архитектуры и градостроительства.

По словам заместителя директора Департамента информации и связей с общественностью Одесского горсовета Натальи Мальцевой, «здание находится в частной собственности. А выводы комиссии по ЧП будут опубликованы в ближайшее время».