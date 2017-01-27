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Одесские спасатели ликвидировали пожар на территории недействующего санатория
09:19 / 01.06.2017
ОДЕССА, 01 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 31 мая, спасатели ликвидировали пожар на территории недействующего санатория в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 1 июня, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, в 9:56 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории нефункционирующего санатория в 1-м Дачном переулке. В 10:07 на место вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения и установили, что горит комната на третьем этаже недействующего здания.
В 10:13 спасатели локализовали и в 10:43 ликвидировали пожар на общей площади 20 кв. м.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
Погибших и пострадавших нет.
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