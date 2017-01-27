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Спасатели эвакуировали студентов строительной академии через окно во время пожара в вузе
12:58 / 24.05.2017
ОДЕССА, 24 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спасатели ГУ ГСЧС области эвакуировали через окно более 30 человек во время пожара в Одесской государственной академии строительства и архитектуры, одна студентка получила отравление продуктами горения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 24 мая, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 24 мая в 10:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на ул. Дидрихсона, 4, произошло возгорание в одном из административных зданий Академии строительства и архитектуры. К месту вызова в 10:28 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что возгорание возникло в кабинете и подсобном помещении на третьем этаже архитектурного корпуса на площади 20 кв. м.
Спасатели организовали тушение пожара и с использованием автолестницы через окно третьего этажа спасли 34 человека, также звено газодымозащитников эвакуировало по лестничным клеткам и спасло 7 человек.
Подразделения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области привлекались по повышенному номеру вызова пожар «Ранг-2» в составе 15 единиц пожарно-спасательной техники и 55 человек личного состава.
Пожар в 11:13 был локализован и в 11:36 полностью ликвидирован.
В результате пожара пострадала одна студентка, которая с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализирована в реанимационное отделение Одесской областной клинической больницы.
Со спасенными работают психологи.
Причина пожара устанавливается.
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