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Неизвестные сообщили о минировании здания ОГА во время брифинга министра образования
11:45 / 18.05.2017
ОДЕССА, 18 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Несколько минут назад поступило сообщение о минировании админздания Одесской областной государственной администрации, где в настоящее время проходит брифинг министра образования Лилии Гриневич, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщает корреспондент с места событий, во время брифинга министра после прозвучавшего вопроса о рынке труда для выпускников присутствующим сообщили, что поступило сообщение о минировании здания.
Всем работникам администрации, облсовета, министру и журналистам предложили покинуть здание, которое уже оцепили правоохранители. Взрывотехники приступили к обследованию территории. Никакой паники не наблюдается. Чиновники, одетые в вышитые сорочки в честь Дня вышиванки, медленно покидают здание. Присутствующие на брифинге представители СМИ заявили, что сообщение, наверняка, ложное.
Брифинг министра обещают продолжить через несколько минут у стен обладминистрации.
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