Неизвестные сообщили о минировании здания ОГА во время брифинга министра образования

11:45 / 18.05.2017

ОДЕССА, 18 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Несколько минут назад поступило сообщение о минировании админздания Одесской областной государственной администрации, где в настоящее время проходит брифинг министра образования Лилии Гриневич, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщает корреспондент с места событий, во время брифинга министра после прозвучавшего вопроса о рынке труда для выпускников присутствующим сообщили, что поступило сообщение о минировании здания.

Всем работникам администрации, облсовета, министру и журналистам предложили покинуть здание, которое уже оцепили правоохранители. Взрывотехники приступили к обследованию территории. Никакой паники не наблюдается. Чиновники, одетые в вышитые сорочки в честь Дня вышиванки, медленно покидают здание. Присутствующие на брифинге представители СМИ заявили, что сообщение, наверняка, ложное.

Брифинг министра обещают продолжить через несколько минут у стен обладминистрации.