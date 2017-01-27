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4 гектара сухостоя выгорело вчера вдоль трассы «Одесса – Киев»
10:01 / 05.05.2017
ОДЕССА, 05 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 4 мая, в Беляевском районе возле трассы «Одесса – Киев» горело 4 гектара сухостоя, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 мая, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 4 мая в 13:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на 448 км трассы «Киев – Одесса» горят кустарники и сухая трава на общей площади 4 га.
На ликвидацию пожара выезжали пожарные Малиновского райотдела Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области в составе 5 человек и 1 единицы спецтехники.
Причиной возгорания сухостоя стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
В пресс-службе добавили, что по данным Укргидрометцентра, 5-7 мая в большинстве областей Украины сохранится высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
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