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110 боеприпасов времён ВОВ найдено возле рынка «Анжелика»
09:43 / 05.05.2017
ОДЕССА, 05 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 110 взрывоопасных предметов обнаружено вчера, 4 мая, на Тираспольском шоссе возле рынка «Анжелика» в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 мая, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 4 мая в 11:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Одессе на Тираспольском шоссе возле рынка «Анжелика» во время строительных работ были обнаружены 32 артиллерийских снаряда 37-го калибра и 78 патронов для стрелкового оружия 7,62 и 12,7 мм. Все взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны.
Группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области сегодня проведёт обезвреживание боеприпасов в специально отведенном для этого месте.
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