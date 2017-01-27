|
русская версия | english version
|
|
22 населённых пункта Одесской области остаются без света
12:22 / 24.04.2017
ОДЕССА, 24 АПРЕЛЯ 20117 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По состоянию на сегодняшнее утро из обесточенных 20 апреля в результате арктического циклона 350 населённых пунктов в Одесской области без света остаются 22, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом председатель ОГА Максим Степанов сообщил сегодня, 24 апреля, на брифинге после аппаратного совещания.
По данным губернатора, в результате непогоды 20 апреля в области было повалено свыше 150 опор линий электропередач. В результате чего обесточенными остались 350 населённых пунктов.
«На данный момент без света остаются 22 населённых пункта. Я благодарен всем службам «Облэнерго» за оперативное устранение неполадок и восстановление электроснабжения области», — отметил М. Степанов.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
16:32 24.04.2017
15:24 24.04.2017
15:02 24.04.2017
14:55 24.04.2017
14:49 24.04.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.884
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»