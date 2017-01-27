22 населённых пункта Одесской области остаются без света

12:22 / 24.04.2017

ОДЕССА, 24 АПРЕЛЯ 20117 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По состоянию на сегодняшнее утро из обесточенных 20 апреля в результате арктического циклона 350 населённых пунктов в Одесской области без света остаются 22, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом председатель ОГА Максим Степанов сообщил сегодня, 24 апреля, на брифинге после аппаратного совещания.

По данным губернатора, в результате непогоды 20 апреля в области было повалено свыше 150 опор линий электропередач. В результате чего обесточенными остались 350 населённых пунктов.

«На данный момент без света остаются 22 населённых пункта. Я благодарен всем службам «Облэнерго» за оперативное устранение неполадок и восстановление электроснабжения области», — отметил М. Степанов.