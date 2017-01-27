149 торговых павильонов уничтожено или повреждено огнём во время пожара на рынке «Северный»

09:18 / 24.04.2017

ОДЕССА, 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным ГУ Нацполиции области, во время субботнего пожара на рынке «Северный» на проспекте Добровольского было уничтожено или повреждено огнём 149 торговых павильонов на общей площади около 700 кв. м, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, сообщение о возгорании торгового павильона на рынке «Северный» поступило в Службу спасения «101» 22 апреля в 18:29.

По сообщению отдела коммуникации ГУНП области, первыми на место происшествия прибыли экипажи патрульной полиции, которые начали эвакуацию людей с рынка, обеспечили отвод транспортных средств, перекрывающих въезд спецтранспорту спасателей, и осуществляли регулирование дорожного движения.

Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в 18:40. к тому моменту ориентировочная площадь пожара уже составляла 400 кв. м. Спасатели работали по повышенному номеру вызова «Ранг-2».

Из-за угрожающих масштабов пожара, кроме патрульных, работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций и следственно-оперативной группы Суворовского отдела полиции, по тревоге также был поднят личный состав Суворовского отдела полиции. Чтобы не допустить человеческих жертв и фактов мародерства, правоохранители оцепили территорию и обеспечивали общественный порядок на рынке.

Тушение осложнялось одиночными взрывами некоторых промышленных товаров в торговых павильонах.

К ликвидации пожара привлекались 11 единиц пожарной техники и 58 человек личного состава.

Пожар на общей площади 700 кв. м был локализован в 19:47, а в 20:07 полностью ликвидирован. С рынка силами спасателей и полиции были эвакуированы 60 человек. Погибших и пострадавших среди работников и посетителей рынка нет. Вследствие длительного пребывания на задымленной территории семеро полицейских получили отравление следами горения синтетических материалов и бытовой химии. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

В результате пожара уничтожено и повреждено около 150 торговых павильонов. Оперативными действиями подразделений ГСЧС спасено 307 торговых павильонов.

После ликвидации огня была создана группа из числа работников Суворовского ОП для обеспечения общественного порядка на рынке и пресечения проявлений мародерства.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Проверяется информация о вероятности возникновения пожара в результате возгорания электропроводки в одном из павильонов. Сумма причиненного материального ущерба устанавливается.

Материалы по данному факту зарегистрированы в установленном законом порядке.

Первоначально полиция характеризует правонарушение по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.