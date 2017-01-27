ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Спасатели области за два дня непогоды оказали помощь на дорогах 213 единицам транспорта
17:47 / 21.04.2017

ОДЕССА, 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спасатели области с момента начала непогоды оказали помощь на дорогах 213 единицам транспорта (из них 4 кареты скорой помощи) и спасли 644 человека, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 апреля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, на территории области по-прежнему сохраняются сложные погодные условия, местами продолжаются сильные осадки, метель, налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Отмечаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0-3 градуса. Ветер северо-восточный, северный, 19-24 м/с, местами порывы 25-27 м/с.

За два дня непогоды отмечались заторы транспортных средств в Раздельнянском, Тарутинском, Беляевском, Ивановском, Лиманском, Николаевском, Любашевском, Балтском, Захаровском, Ананьевском, Подольском, Великомихайловском и Окнянском районах. Силами подразделений ГСЧС и службы автомобильных дорог из снежных заносов и с бездорожья изъято 213 единиц автотранспорта (из них 4 кареты скорой помощи), спасено 644 человека, из них 94 дети. От ГСЧС привлекалось 27 единиц техники и 115 спасателей.

Также подразделения ГСЧС оказали помощь по распилу и уборке 7 упавших деревьев и откачке дождевой воды в южных районах области. Всего с начала непогоды было откачано 336 куб. м дождевой воды.

Для проведения неотложных работ и ликвидации последствий осложнения погодных условий от Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области привлечены 41 единица техники и 174 человека личного состава. От Национальной полиции привлечены 5 экипажей и 10 человек личного состава. От Службы автомобильных дорог привлечено 24 единицы техники и 39 работников.

По данным ОАО «Одессаоблэнерго», по состоянию на 16:00 в результате ветра (замыкание электропроводов с последующим срабатыванием защитной автоматики) отключено 305 населенных пунктов в районах области. К восстановлению электроснабжения привлечены 153 бригады, 497 работников и 172 единицы техники.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:09 21.04.2017
Фестиваль «Козырная свадьба» стартует завтра в Аркадии
15:47 21.04.2017
Туристический фестиваль пройдёт в Горсаду, а Гастрономический перенесен на другую дату
15:22 21.04.2017
Спасатели Балтского района освободили из снежных заносов три автобуса с пассажирами
14:33 21.04.2017
4,7 тысячи человек было трудоустроено с начала года при содействии Службы занятости в области
14:28 21.04.2017
14 тысяч жителей области имели статус безработного по состоянию на 1 апреля, — данные


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.810