Спасатели области за два дня непогоды оказали помощь на дорогах 213 единицам транспорта

17:47 / 21.04.2017

ОДЕССА, 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спасатели области с момента начала непогоды оказали помощь на дорогах 213 единицам транспорта (из них 4 кареты скорой помощи) и спасли 644 человека, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 апреля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, на территории области по-прежнему сохраняются сложные погодные условия, местами продолжаются сильные осадки, метель, налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Отмечаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0-3 градуса. Ветер северо-восточный, северный, 19-24 м/с, местами порывы 25-27 м/с.

За два дня непогоды отмечались заторы транспортных средств в Раздельнянском, Тарутинском, Беляевском, Ивановском, Лиманском, Николаевском, Любашевском, Балтском, Захаровском, Ананьевском, Подольском, Великомихайловском и Окнянском районах. Силами подразделений ГСЧС и службы автомобильных дорог из снежных заносов и с бездорожья изъято 213 единиц автотранспорта (из них 4 кареты скорой помощи), спасено 644 человека, из них 94 дети. От ГСЧС привлекалось 27 единиц техники и 115 спасателей.

Также подразделения ГСЧС оказали помощь по распилу и уборке 7 упавших деревьев и откачке дождевой воды в южных районах области. Всего с начала непогоды было откачано 336 куб. м дождевой воды.

Для проведения неотложных работ и ликвидации последствий осложнения погодных условий от Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области привлечены 41 единица техники и 174 человека личного состава. От Национальной полиции привлечены 5 экипажей и 10 человек личного состава. От Службы автомобильных дорог привлечено 24 единицы техники и 39 работников.

По данным ОАО «Одессаоблэнерго», по состоянию на 16:00 в результате ветра (замыкание электропроводов с последующим срабатыванием защитной автоматики) отключено 305 населенных пунктов в районах области. К восстановлению электроснабжения привлечены 153 бригады, 497 работников и 172 единицы техники.