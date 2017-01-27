8 деревьев упало во время вчерашней непогоды в Одессе

12:37 / 21.04.2017

ОДЕССА, 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В результате непогоды 20 апреля — продолжительных осадков и порывистого ветра — в Одессе были повалены 8 деревьев, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, по состоянию на 10 часов утра 21 апреля в результате непогоды, обрушившейся на Одессу в ночь с 20 на 21 апреля, зафиксировано 8 падений аварийных деревьев.

Для проведения оперативных работ по ликвидации стихии КП «Горзелентрест» сформированы 7 бригад рабочих и задействована спецтехника.

Кроме того, в результате непогоды был поврежден высоковольтный кабель, что привело к обесточиванию 75-ти жилых домов, получающих электроснабжение от Южной РЭС. По состоянию на 9 часов утра авария ликвидирована, дома подключены к электроснабжению.

Также в результате непогоды без электричества остались еще 6 жилых домов: на ул. Академика Королева, 49, 51, 53 (9 этажей), ул. Академика Филатова, 49, 51 (5 этажей) и Адмиральском проспекте, 7 (2 этажа). На данный момент здесь еще ведут ремонтные работы. Энергоснабжение этих домов специалисты ПАО «Одессаоблэнерго» планируют восстановить в ближайшее время.

В департаменте подчеркнули, что предотвратить обрушение большего числа деревьев во время прошедших осадков и сильного штормового ветра позволили работы, которые с осени 2016 года ведут специалисты КП «Горзелентрест» — понижение и санитарная обрезка деревьев.

Других негативных последствий удалось избежать, в том числе благодаря проведению профилактических работ — сотрудники коммунального предприятия «Городские дороги» заблаговременно выполняли работы по очистке ливневых лотков, коллекторов и дождеприемников. Подтоплений на территории города зафиксировано не было.

Выполнение всех работ по ликвидации последствий непогоды находится на постоянном контроле первого заместителя Одесского городского головы Анатолия Орловского.