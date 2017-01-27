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Погода




245 населенных пунктов области обесточены из-за вчерашней непогоды
10:32 / 21.04.2017

ОДЕССА, 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По состоянию на сегодняшнее утро в Одесской области обесточены из-за непогоды 245 населенных пунктов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 апреля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, ссылаясь на информацию ОАО «Одессаоблэнерго».

По данным энергетиков на 6 утра, в результате сильного ветра и срабатывания защитной автоматики отключено 245 населенных пунктов районов области. В частности, в Измаильском районе — 30 н. п., Подольском — 113, Белгород-Днестровском — 102.

К восстановлению электроснабжения привлечены 36 бригад, 110 работников и 39 единиц техники.

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Артём Филипенко
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