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245 населенных пунктов области обесточены из-за вчерашней непогоды
10:32 / 21.04.2017
ОДЕССА, 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По состоянию на сегодняшнее утро в Одесской области обесточены из-за непогоды 245 населенных пунктов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 апреля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, ссылаясь на информацию ОАО «Одессаоблэнерго».
По данным энергетиков на 6 утра, в результате сильного ветра и срабатывания защитной автоматики отключено 245 населенных пунктов районов области. В частности, в Измаильском районе — 30 н. п., Подольском — 113, Белгород-Днестровском — 102.
К восстановлению электроснабжения привлечены 36 бригад, 110 работников и 39 единиц техники.
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