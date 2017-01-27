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Охранник умер от инфаркта на загоревшейся базе отдыха в Затоке
10:42 / 28.01.2017
ОДЕССА, 28 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спасатели ГСЧС во время ликвидации пожара на базе отдыха в Затоке обнаружили тело охранника, умершего от инфаркта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 января, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По сообщению пресс-службы, 27 января в 15:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в пгт. Затока на улице Лазурная произошло возгорание отдельно стоящего 2- этажного деревянного дома на неработающей базе отдыха «Каштан».
К месту вызова в 15:32 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, работавшие по повышенному номеру вызова «Пожар 1-Бис».
К ликвидации огня от Белгород-Днестровского райотдела привлекались 6 единиц пожарной техники и 24 человека личного состава.
В 16:20 пожар был локализован, а в 18:05 полностью ликвидирован.
При пожаре огнем повреждено деревянное здание на общей площади 50 кв. м. Спасены рядом расположенные деревянные дома.
Причина пожара устанавливается.
Во время пожара погиб охранник базы отдыха. Предполагаемая причина смерти — инфаркт, при осмотре тела медиками следы ожогов не обнаружены.
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