Волонтёрские организации Одессы готовы оказать помощь и принять одесситов на время непогоды

14:16 / 06.01.2017

ОДЕССА, 06 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Волонтёрские организации во всех районах Одессы выразили готовность оказать помощь и принять одесситов на время непогоды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, граждане, попавшие в сложную ситуацию, могут обратиться в волонтерские организации, которые готовы принять людей на период непогоды.

Адреса и контактные телефоны: поселок Котовского, ул. Виноградная, 36 (тел. 050-352 77 76, 067-55 37 999); поселок Шевченко, ул. Ракетная, 13 (тел. 098-1880-202, 050-441-85-88), ул. Столбовая, 19-а (тел. 063- 577-80-80); район Слободки, пер. Агрономический, 48 (тел. 098-180-99-99, 050-44-90-999); Малиновский р-н, ул. 2-я Пригородная, 3 (тел. 067-350-65-65, 050-38-88-907); 10 ст. Большого Фонтана, ул. Фонтанская дорога, 97 (тел. 067-51-40-777, 050-383-58-58); пос. Таирова, ул. Костанди, 105 (тел. 067-654-75-75, 050-416-65-93); ул. Тираспольское шоссе (тел. 063-33-33-117); ул. Бугаевская (тел. 063-33-33-805); ул. 2-я Станционная (тел. 063-33-33-807); ул. Пестеля (тел. 063-33-33-905).

Напомним, что в городе также работают два стационарных пункта обогрева: в парке Преображенском на ул. Мечникова и на ул. Жолио-Кюри угол ул. Генерала Бочарова.