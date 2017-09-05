Пробное тестирование-2018 пройдёт 24 и 31 марта, а основная сессия ВНО начнётся 22 мая

14:08 / 24.10.2017

ОДЕССА, 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Пробное тестирование в 2018 году пройдёт 24 и 31 марта, а основная сессия внешнего независимого оценивания начнётся 22 мая, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Одесского регионального центра оценивания качества образования (ОРЦОКО), кандидат педагогических наук Анатолий Анисимов рассказал сегодня, 24 октября, на пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье».

«Пробное тестирование состоится 24 марта по украинскому языку и 31 марта — по всем остальным предметам. Основную сессию 22 мая откроет математика, а 13 июня завершит химия. На основную сессию зарегистрироваться нужно будет с 6 февраля по 11 марта. Дополнительные данные можно будет вносить до 2 апреля. До 30 апреля мы разместим все приглашения-пропуска. Дополнительная основная сессия пройдёт со 2 по 12 июля 2018 года», — сообщил директор ОРЦОКО.

«Мы не настаиваем, но рекомендуем сдать пробное тестирование, регистрация на которое пройдёт с 9 по 31 января 2018 года на официальном сайте Одесского регионального центра оценивания качества знаний», — добавил А. Анасимов.