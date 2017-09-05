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Дополнительные кабинеты для занятий оборудуют в музыкальной школе на улице Средней
10:50 / 22.09.2017
ОДЕССА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе проводят капремонт помещений детской музыкальной школы №3 с оборудованием дополнительных кабинетов для занятий на музыкальных инструментах, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 22 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, Управление капитального строительства Одесского горсовета проводит капитальный ремонт помещений детской музыкальной школы №3 по ул. Средней, 2, и благоустройство прилегающей территории.
Цель работ — оборудование дополнительных кабинетов для занятий на музыкальных инструментах и разделение их по классам: духовые, ударные и т.д.
На сегодняшний день в помещении полностью заменены система отопления, устаревшие оконные и дверные блоки, проведены все необходимые электротехнические работы, выполнен ремонт стен, полов, утеплены и звукоизолированы потолки. Также завершается и благоустройство территории школы: обустроены удобный подъезд, паркоместа и тротуарная зона.
Кроме того, на завершающем этапе находятся работы по капремонту здания музыкальной школы №3 на ул. Петра Лещенко, 28 (бывш. ул. Коминтерна) на Ленпоселке. Необходимость в проведении работ возникла поскольку в здании более 30 лет не проводился капитальный ремонт.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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