Дополнительные кабинеты для занятий оборудуют в музыкальной школе на улице Средней

10:50 / 22.09.2017

ОДЕССА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе проводят капремонт помещений детской музыкальной школы №3 с оборудованием дополнительных кабинетов для занятий на музыкальных инструментах, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, Управление капитального строительства Одесского горсовета проводит капитальный ремонт помещений детской музыкальной школы №3 по ул. Средней, 2, и благоустройство прилегающей территории.

Цель работ — оборудование дополнительных кабинетов для занятий на музыкальных инструментах и разделение их по классам: духовые, ударные и т.д.

На сегодняшний день в помещении полностью заменены система отопления, устаревшие оконные и дверные блоки, проведены все необходимые электротехнические работы, выполнен ремонт стен, полов, утеплены и звукоизолированы потолки. Также завершается и благоустройство территории школы: обустроены удобный подъезд, паркоместа и тротуарная зона.

Кроме того, на завершающем этапе находятся работы по капремонту здания музыкальной школы №3 на ул. Петра Лещенко, 28 (бывш. ул. Коминтерна) на Ленпоселке. Необходимость в проведении работ возникла поскольку в здании более 30 лет не проводился капитальный ремонт.