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21 школа эстетического воспитания готовится принять одесских детей в новом учебном году
14:08 / 23.08.2017
ОДЕССА, 23 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В 21 школе эстетического воспитания Одессы специальная комиссия проводит проверки готовности учебных заведений к началу нового учебного года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 23 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, в Одессе работает 21 школа эстетического воспитания. Их посещают более 8 тысяч детей, обучаясь музыкальному, хореографическому и изобразительному искусству.
В преддверии нового учебного года специальная комиссия Департамента культуры и туризма Одесского городского совета проводит осмотр школ эстетического воспитания с целью проверки их готовности принять воспитанников 1 сентября.
Для создания надлежащих условий обучения учащихся в учебных заведениях в летний период проводились ремонт зданий и работы по благоустройству.
«Наша задача — создать комфортные условия для обучения детей и реализации их талантов. И школы эстетического воспитания справляются с этими задачами. В учебных заведениях проведены ремонтные работы, закуплены мебель и аппаратура, благоустроены территории», — заявила директор Департамента культуры и туризма Татьяна Маркова.
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Сергей Гриневецкий
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