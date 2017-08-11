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«Одесская область полностью готова к 1 сентября», — ОГА
10:44 / 16.08.2017

ОДЕССА, 16 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Руководство Одесской области отчиталось о стопроцентной готовности региона к началу нового учебного года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 августа, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, на селекторном совещании под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с участием министра образования и руководителей облгосадминистраций первый зампредседателя Одесской ОГА Александр Терещук заявил, что Одесская область на 100% готова к новому учебному году.

Глава Кабмина в своём выступлении подчеркнул, что образование является приоритетным направлением работы для правительства. По его словам, «приоритетом в этом году является повышение заработной платы учителям. Преподавание предметов в школах должно быть профессиональным и качественным».

«Также важным является вопрос очередей в детские сады, к 2020 году их не должно быть в Украине», — отметил В. Гройсман.

А. Терещук, в свою очередь, доложил, что Одесская область присоединилась ко всем проектам и инициативам правительства: создаются опорные школы, расширяется сеть детских садов, на базе трёх педучилищ продолжается переподготовка учителей в рамках проекта «Новая украинская школа». Пять школ подготовлены к участию в пилотном проекте, для них закуплено необходимое оборудование.

Вице-губернатор также доложил, что решается и вопрос с очередями в детсады.

«Мы сотрудничаем с местными властями, проводим ревизию тех садиков, которые были раньше. Ведем работу с застройщиками. Ведь есть жилые комплексы, где нет ни садика, ни школы. Председатель ОГА уделяет максимальное внимание этому вопросу. До конца года мы вводим в эксплуатацию восемь новых садов, и продолжим работу в этом направлении», — отметил он.

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