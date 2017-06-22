Дети с особыми потребностями смогут пойти в школы области с 1 сентября

13:45 / 24.07.2017

ОДЕССА, 24 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области с 1 сентября в школы пойдут все дети с особыми потребностями, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 24 июля, в ходе аппаратного совещания сообщил директор департамента образования и науки ОГА Александр Гончаров.

Чиновник отметил, что с 1 сентября 2017 года все учебные заведения Одесской области смогут принять детей с особыми потребностями, поскольку на их содержание из областного бюджета выделено 7 млн. грн., что составляет по 24 тыс. грн. в год на каждого ребёнка

По его словам на сегодняшний день в области работает 19 учебных заведений, в которых обучается 179 таких детей и 71 инклюзивное учебное заведение, в которых обучается 121 ребёнок.