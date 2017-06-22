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3,5 тысяч первоклассников могут получить школьную форму бесплатно
16:45 / 13.07.2017
ОДЕССА, 13 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 3,5 тыс. первоклассников из социально незащищённой категории населения либо с отклонениями в физическом развитии могут получить бесплатно школьную форму, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сегодня, 13 июля, в ходе пресс-конференции сообщил автор проекта Артём Зайцев.
Именно 3,5 тыс. детей в возрасте 6-7 лет, которые в этом году впервые сядут за школьную парту, смогут получить бесплатно качественную школьную форму, если воплотится проект Артёма Зайцева о выделении денег из «Общественного бюджета города» на пошив или приобретение специальной одежды.
Автор подчеркнул, что из 3,5 тыс. детей из неблагополучных или малоимущих семей, 800 — это дети с проблемами со слухом, зрением, опорно-двигательным аппаратом.
«Ничем особым эта форма отличаться не будет от обычной. Но, кода дети впервые идут в школу, это не только праздник в семье, но и большой стресс для самих первоклашек. А дети, которые отличаются социальным положением или плохим состоянием здоровья от обычных, тем более могут испытывать дискомфорт. Наша обязанность — помочь им преодолеть такие трудности», —подчеркнул А.Зайцев.
Согласно проекту, школьная форма для мальчика будет состоять из комплекта : брюки, рубашка, жилет. У девочки: юбка, рубашка, жилетка. Верх — белый, низ — чёрный, а жилетка синяя. На жилетке слева вверху будет располагаться небольшая нашивка в виде герба Одессы.
Пока бюджет проекта не определён, поскольку предполагается проведение тендера. Ведь форму можно пошить, а можно и купить готовую, в случае выгодных предложений. После проведенных маркетинговых исследований выяснилось, что один комплект будет стоить в районе 1,3-1,4 тыс. грн.
«Плохую форму мы приобретать не будем. Мы наметили, что жилет и рубашка будут обязательно из хлопка, а брюки или юбка — из более плотного материала». — отметил А. Зайцев.
Напомним, что со 2 по 28 июля в рамках «Общественного бюджета Одессы» проходит голосование по представленным проектам и тогда станет понятно, на что что пойдут 150 млн. грн, выделенных под общественный бюджет города. В этом году свои предложения подали 148 человек.
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