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Мэр Одессы наградил декана факультета РГФ ОНУ им. Мечникова
13:13 / 10.07.2017

ОДЕССА, 10 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов наградил декана факультета РГФ ОНУ им. Мечникова Лидию Голубенко, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 июля, в пресс-службе Одесского национального университета имени И.И.Мечникова

По информации пресс-службы, сегодня на аппаратном заседании городского совета Г.Труханов наградил Л.Голубенко почетным знаком одесского городского головы, Орденом Маразли — за заслуги и весомый вклад в дело развития образования и территориальной громады.

СПРАВКА: Факультет РГФ, один из 14 факультетов и институтов университета, создан в ОНУ им. Мечникова в 1960 году. С 1987 года его возглавляет декан, профессор Л.Н. Голубенко. Факультет готовит переводчиков и преподавателей по английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам и зарубежной литературе. Студенты изучают также итальянский, новогреческий, румынский языки.

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