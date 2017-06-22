Одесса > Новости > Образование Завершён ремонт Подольского медучилища 10:04 / 05.07.2017 ОДЕССА, 05 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Подольском районе Одесской области завершен ремонт Медицинского училища им. В. Жуковского, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 5 июля, в пресс-службе Одесского облсовета. По информации пресс-службы, в учебном учреждении была выполнена замена кровли учебного корпуса, частично заменены старые окна на новые, энергосберегающие и входные двери, обновлен фасад здания. В пресс-службе напомнили, что Подольское медицинское училище является высшим учебным заведением I уровня аккредитации, которое проводит подготовку специалистов по дневной форме обучения образовательно-квалификационного уровня «младший специалист» по специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело». В училище созданы все условия для учебы, отдыха и личностного развития студентов. Администрацией, педагогическим коллективом училища проводится надлежащая работа по вопросам выпуска, трудоустройства и адаптации выпускников. С Центральными районными больницами Одесской области заключены договоры на подготовку специалистов. За время существования училища было выпущено около 5 тыс. младших медицинских специалистов. Многие из них продолжают свое обучение в высших учебных заведениях III-IV уровней аккредитации, работают заведующими отделений и врачами, преподавателями в стенах родного училища, медицинскими сестрами, фельдшерами скорой помощи. версия для печати