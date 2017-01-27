«Основная сессия ВНО в Одесской области прошла без особых нарушений», — директор ОРЦОКО

15:21 / 20.06.2017

ОДЕССА, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Основная сессия внешнего независимого оценивания качества знаний 2017 года, которая проводилась с 23 мая по 16 июня, в Одесской области прошла без нарушений, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Одесского регионального центра оценивания качества образования Анатолий Анисимов сообщил сегодня, 20 июня, на пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье».

Руководитель ОРЦОКО напомнил, что с 23 мая по 16 июня в Украине проходила основная сессия ВНО. С целью её эффективного проведения в Одесской области было создано 82 пункта, в которые явилось для прохождения независимого оценивания качества знаний 13 тыс. 911 учащихся (95% от всех зарегистрировавшихся в этом году).

Как отметил А. Анисимов, во время проведения сессии не зафиксировано значимых нарушений. Аннулированы результаты были у 13 опоздавших, у двоих «пойманных» со шпаргалками и ещё 26, попытавшихся воспользоваться мобильными телефонами.

Подводя итоги, организаторы считают, что сессия прошла успешно. Все работы проверены, все абитуриенты получили доступ к результатам, которые публиковались на следующий же день после экзамена. Кроме того, не зафиксировано ни одного случая преждевременной утечки информации о содержании тестов или коррупционных действий.

«22 июня будут опубликованы результаты по химии — последнему тесту. Хочется отметить, что вся педагогическая общественность региона принимала участие в проведении основной сессии ВНО. Только на пунктах сдачи постоянно присутствовало 2 тыс. 500 педагогов школ, техникумов и училищ, вузов. А недовольные результатами, по-прежнему, имеют возможность подать апелляцию в Киевский центр независимого оценивания качества знаний. Напомню, что дополнительная сессия будет проходить с 3 по 12 июля», — рассказал А. Анисимов.