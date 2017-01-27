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Мероприятия к 200-летию Научной библиотеки Одесского университета имени Мечникова пройдут на следующей неделе
14:41 / 17.06.2017

ОДЕССА, 17 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 19-21 июня в Одессе пройдёт ряд мероприятий, приуроченных к 200-летию Научной библиотеки ОНУ им. Мечникова, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 июня, в пресс-службе университета.

По информации пресс-службы, в рамках программы юбилейных событий, посвященных 200-летию «научки», 19 июня в 11:00 в холле корпуса ОНУ на Дворянской, 2, состоится открытие выставки «Два века издательской деятельности: наука и образование в уникальных трудах НБ». В 12:00 в конференц-зале Главного корпуса пройдёт торжественное заседание Ученого совета и презентация двух юбилейных изданий: «Служение Книге: история Научной библиотеки Одесского университета им. Мечникова (1817-2017)» и «Книжные знаки европейских библиофилов в коллекциях библиотеки. Альбом-каталог».

В помещении Галереи изящных искусств НБ (Преображенская, 24) в 13:30 откроется выставка «Шедевры ХV–ХIХ ст. в коллекциях университетской библиотеки» и фотоэкспозиция «Семь ярусов книжного мироздания».

20 июня в 10:00 в актовом зале корпуса на Французском бульваре, 24/26, состоится открытие Международной научно- практической конференции «Библиотеки вузов: опыт и перспективы», а в 17:00 пройдёт гала-концерт творческих коллективов ОНУ в честь 200- летия Научной библиотеки.

21 июня продолжится работа секций Международной научной конференции «Библиотеки вузов: опыт и перспективы», на которую приглашены более 100 участников; будут представлены более 50 докладов.

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