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«Качество знаний выпускников школ падает, исключение составляет только Одесса за последние 2 года», — ОРЦОКО
11:34 / 19.01.2017

ОДЕССА, 19 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор Одесского регионального центра оценивания качества образования (ОРЦОКО) Анатолий Анисимов заявил, что с 2008 года отмечается тенденция падения качества знаний выпускников, сдающих ВНО, исключение составляет только Одесса за последние 2 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор ОРЦОКО сообщил сегодня, 19 января, в интервью агентству.

Как отметил А. Анисимов, начиная с 2008 года ведется анализ по уровню успешности сдачи выпускниками внешнего независимого оценивания по каждому предмету. В том числе Одесский региональный центр проводит подобный анализ по методике, разработанной Украинским ЦОКО.

«По итогам этого анализа можно сделать вывод, что в среднем, к сожалению, качество знаний падает — где больше, где меньше. Исключение составляют только последние 2 года по Одессе, где действительно наметился подъём в качестве сдачи ВНО выпускниками города», — заявил директор регионального центра.

При этом в целом по Одесской области, по его словам, сохраняет негативная тенденция.

«По многим предметам ребята показывают низкие результаты. В 2016 году мы по физике и по английскому языку получили очень плохие результаты — по физике Одесская область вообще оказалась на самом последнем месте. Порядка 20% ребят, которые сдавали физику и английский язык, не преодолели пороговый балл — получается, они выбрали эти предметы и ничего по ним не знают!», — заявил А. Анисимов.

«Поэтому мы ещё раз призываем наших выпускников пройти пробное тестирование, чтобы реально оценить свои знания, потому что не всегда школа даёт объективные результаты. Ребёнку рисуют красивые оценки – 8-10 баллов, а оказывается, что его реальные знания намного ниже...», — добавил он.

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