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Изменены правила поступления в вузы в 2017 году
11:16 / 19.01.2017

ОДЕССА, 19 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В 2017 году внесён ряд изменений в правила поступления в высшие учебные заведения страны, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 19 января, в ходе пресс-конференции, посвящённой нововведениям в ВНО и вступительной кампании-2017, сообщил председатель совета ректоров вузов Одесского региона, ректор ОГЭкУ Сергей Степаненко.

По его словам, переход в 2016 году полностью на электронную подачу документов выявил ряд недостатков этого способа, поэтому в 2017 абитуриенты могут открыть свой личный кабинет за 2 недели до начала приёма документов, то есть в этом году — 29 июня. Сам процесс подачи документов начнётся 14 июля.

Вторым нововведением стало сокращение количества специальностей, на которые можно подавать документы — с 15 (как было в прошлом году) до 9. Каждому абитуриенту можно будет подать документы только в 4 вуза.

В-третьих, по-новому будет формироваться конкурсный балл. Вводится дополнительный коэффициент для поступающих в региональные вузы — до 3%. Для выпускников из сельских школ он составит 5%. При поступлении в столичные вузы дополнительный коэффициент не предусматривается вовсе.

Ещё один коэффициент в 5% вводится для поступающих на специальности, признанные необходимыми для развития страны — это научные и инженерные специальности.

И, наконец, дополнительный коэффициент в 10% будет введён для тех, кто выберет для поступления специальности, связанные с образованием и педагогикой, а также с медициной.

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ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
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