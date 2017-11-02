Объёмы экспорта и импорта товаров в Одессу практически сравнялись

11:56 / 07.12.2017

ОДЕССА, 07 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По итогам 9 месяцев 2017 года объемы экспорта и импорта товаров по г. Одессе составили 730,3 млн. долл. и 730,2 млн. долл. США соответственно, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 декабря, в ГУ статистики в Одесской области.

По данным главупрстата, по итогам 9 месяцев 2017 года объемы экспорта и импорта товаров по г. Одессе составили 730,3 млн. долл. и 730,2 млн. долл. США соответственно. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года объемы экспорта возросли на 47,6%, импорта — на 35,0%. Положительное сальдо внешней торговли товарами составило —0,1 млн. долл. США.

Внешнеэкономическую деятельность предприятия осуществляли с партнерами из 150 стран мира.

Крупнейшими потребителями товаров за данный период были: Турция, Индия, Саудовская Аравия, Египет, Иран, Испания, Бангладеш, Италия, Россия, Молдова, Китай, Индонезия, Германия, Нидерланды, Польша, Израиль.

Главными статьями экспорта товаров были: зерновые культуры, семена и плоды масличных растений, жиры и масла животного или растительного происхождения, готовые пищевые продукты, машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование, недрагоценные металлы и изделия из них, овощи, древесина и изделия из древесины.

Основная часть импортных товаров поступила из Китая, Российской Федерации, Турции, Германии, США, Белоруссии, Италии, Польши, Испании, Индии, Чехии, Японии, Румынии.

Преобладал импорт: машин, оборудования и механизмов; электротехнического оборудования, топлива минерального, нефти и продуктов ее перегонки, средств наземного транспорта, недрагоценных металлов и изделий из них, текстильных материалов и текстильных изделий, продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности, полимерных материалов, пластмассы и изделий из них, съедобных плодов и орехов, готовых пищевых продуктов, игрушек, приборов и аппаратов оптических, фотографических.