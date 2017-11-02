Продукты питания в области за 9 месяцев подорожали на 14,5%

11:12 / 14.11.2017

ОДЕССА, 14 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным Главного управления статистики в Одесской области, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в области за 9 месяцев повысились на 14,5%, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 ноября, в областном ГУ статистики.

Так, по данным главстатуправления, индекс потребительских цен (индекс инфляции) в области в январе-сентябре 2017 г. составил 111,2% (в целом по Украине — 110,2%).

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки повысились на 14,5%. Существенно (на 41,0%) подорожали фрукты. Кроме того, свежая, охлажденная, замороженная свинина, сало и мясо домашней птицы выросли в цене на 44,5%, 34,3% и 30,6% соответственно. Среди овощей, которые в среднем повысились в цене на 21,5%, белокочанная капуста, морковь, репчатый лук, свекла подорожали в 1,7-1,5 раза, а помидоры и огурцы, наоборот, подешевели на 70,2% и 55,8% соответственно. На 18,6-8,0% стали дороже рис, хлеб, творог, маргарин, масло, макаронные изделия, кисломолочная продукция, кондитерские изделия из муки, сметана и сахар. Наряду с этим, на 7,9% снизились цены на яйца.

Прирост цен на алкогольные напитки и табачные изделия составил 18,5%, в т.ч. на табачные изделия — 31,8%, на алкогольные напитки — 10,5%.