«В странах ЕС возрастает спрос на товары «Made in Ukraine»», — начальник Одесской таможни 12:30 / 19.08.2017 ОДЕССА, 19 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник Одесской таможни ГФС Александр Власов заявил, что, судя по количеству выданных преференциальных сертификатов на экспорт украинской продукции в Евросоюз, в странах ЕС возрастает спрос на товары «Made in Ukraine», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом сообщили агентству сегодня, 19 августа, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области. Как отметил начальник Одесской таможни, за 7 месяцев 2017 года таможней выдано 2 тыс. 954 преференциальных сертификата по перевозке товара EUR.1 на товары украинского происхождения, которые экспортируются в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Это на 1 тыс. сертификатов больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Выдача таможнями сертификатов по перевозке EUR.1 является одной из условий Соглашения. Этот документ значительно упрощает процедуру экспорта товаров в страны ЕС и оказывает содействие конкурентности украинских производителей на внешнем рынке. Сертификат EUR.1 дает возможность пользоваться льготами, которые предусмотрены в Евросоюзе для товаров украинского происхождения. Это, в частности, отмена или уменьшение пошлин на украинскую продукцию, которая направляется в ЕС», — пояснил А. Власов. Глава таможни подчеркнул, что «содействие эффективной реализации отечественного экспортного потенциала является одним из важнейших направлений деятельности Одесской таможни ГФС». «Существенное увеличение количества выданных на протяжении 7-ми месяцев текущего года сертификатов EUR.1 свидетельствует о том, что в странах ЕС возрастает спрос на товары «Made in Ukraine», а также о том, что украинская продукция отвечает запросам привередливых европейских потребителей», — подчеркнул он. Александр Власов отметил, что на данный момент в зоне деятельности Одесской таможни ГФС основу номенклатуры экспорта в страны ЕС товаров украинского происхождения, на которые выданы сертификаты EUR.1, составляют сырье и полуфабрикаты. Вместе с тем, прогнозы относительно роста в ближайшее время объемов экспортирования готовой продукции являются довольно оптимистичными. По его словам, главным пропуском на европейские рынки остается качество товара и его соответствие требованиям международных стандартов. В частности, топ-3 стран Евросоюза, в которые таможней выдано наибольшее количество сертификатов EUR.1, возглавляет Испания (19,1%), куда ввозится из Украины масло подсолнечное, кукуруза, пшеница, овес и полимерная сетка. В Италию (16,9%) экспортируется кукуруза, масло подсолнечное, пшеница, просо, орехи и изделия из стального провода, а в Нидерланды (14,4%) — просо, масло подсолнечное, кукуруза, пшеница, овес, соя, грецкие орехи, изделия из стального провода, а также семена подсолнечника и льна. Польша (8,8%) экспортирует масло подсолнечное, гранулы топливные из шелухи подсолнечника (пелеты), изделия со стального провода, мед, части обуви, посуду одноразовую и одежда. Бельгия (6,3%) ввозит украинскую кукурузу, просо, семена подсолнечника и льна, рапс и даже одежду. На экспорт в Германию (6,1%) идут просо, кукуруза, пшеница, фасоль, орехи, изделия со стального провода и безалкогольные напитки. Почти одинаковое количество сертификатов EUR.1 выдано на продукцию украинских производителей, оформленную в режиме экспорта в Болгарию (4,3% — просо, пшеница, изделия из стального провода, части обуви, дрожжи, маргарин и пластиковые пломбировочные устройства) и Великобританию (4,1% — просо и орехи).