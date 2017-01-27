Товарооборот на Одесской таможне ГФС за 4 месяца превысил 140 миллиардов гривен

10:25 / 23.05.2017

ОДЕССА, 23 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Товарооборот на Одесской таможне ГФС за январь-апрель 2017 года составил почти 144 миллиарда гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 мая, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, на протяжении января-апреля текущего года на Одесской таможне ГФС внешнеэкономическую деятельность осуществляли 4 тыс. 718 субъектов хозяйствования.

В течение указанного периода в зоне деятельности Одесской таможни проведено таможенное оформление внешнеторговых сделок субъектов хозяйственной деятельности на сумму свыше 143,98 млрд. грн. Таможней оформлено свыше 63 тысячи таможенных деклараций.

Из этого количества импортировано товаров на сумму свыше 31,33 млрд. грн., экспортировано на сумму свыше 113,38 млрд. грн., что составляет соответственно 22% (импорт) и 78% (экспорт) общего объема внешнего товарообмена.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года этот объем вырос на 36,96 млрд. грн. при увеличении объемов импорта на 11,44 млрд. грн., а экспорта — на 25,52 млрд. грн.