«Экономика перестала работать из-за проблемы реализации произведенного продукта», — эксперт

14:49 / 11.02.2017

ОДЕССА, 11 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор Института исследования демократии Игорь Назаренко заявил, что экономика Украины перестала работать из-за кризиса, связанного с проблемой реализации произведенного продукта, а для её восстановления «нам нужны политическая воля и возврат рынков», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Такое мнение эксперт высказал в ходе круглого стола на тему «Экономические итоги 2016 года и перспективы выхода из кризиса», прошедшего 9 февраля в ИА «Контекст-Причерноморье».

«Экономика перестала работать из-за кризиса, связанного с проблемой реализации произведенного продукта. Ведь сколько бы ни было на пути торговли перекупщиков, спекулянтов, но любой продукт, который был произведен в начале цепочки, в итоге должен быть куплен конечным потребителем — и тем самым цепочка должна завершиться», — отметил И. Назаренко.

«Когда мы обсуждаем работу банковской системы, как она должна работать, какие должны быть законы, мы из экономики уходим в сферу политэкономии, то есть на самом деле здесь начинает работать политическая воля. Сегодня, давайте говорить откровенно, политической воли по соблюдению Конституции, действующего законодательства не наблюдается. Мы имеем проблемы с этой стороны.

Также мы имеем проблему потери рынков. Отмечается торговый дисбаланс — мы закупаем больше, чем продаём. Была эйфория у наших граждан, когда им сообщали по телевизору, что вот оно европейское счастье — мы получили наконец-то квоты, но потом оказывается, что эти квоты заканчиваются в середине января, и весь оставшийся год у нас этих квот нет. Что-то работает по сельскому хозяйству — но эту продукцию даже Европа не берёт — её в Азию закупают, в Китай. Мы реально потеряли рынки высокотехнологичной продукции, которая у нас ещё вчера была», — также заявил эксперт.

«С одной стороны, в стране «зачистили» банки. Как к нашим олигархам ни относись, но у них были эти заводы, которые обслуживались той сотней банков, которой сейчас нет. Да, они подворовывали вклады населения, и при это оно худо-бедно работало… Сегодня мы имеем проблему с тем, что «зачистили» банки, с другой стороны — «зачистили» сбыт. Мы потеряли рынки сбыта. И сколько бы наши проворовавшиеся политики ни кричали, что «Европа нам должна», в самой Европе считают, что они нам ничего не должны! Бизнес есть бизнес!», — констатировал директор Института.

«Для восстановления экономики нам нужны политическая воля и возврат рынков», — резюмировал он.

Полная видеозапись круглого стола доступна по ссылке.