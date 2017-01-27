«Вместо чистых золотовалютных резервов Украина накупила облигаций на 10 миллиардов долларов», — экономист

13:28 / 11.02.2017

ОДЕССА, 11 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Заслуженный экономист Украины Василий Васильковский заявил, что золотовалютные резервы Украины с 2010 года сократились более, чем в два раза, и 65% сейчас приходится на долю ценных бумаг — облигаций, которыми нельзя рассчитаться до наступления срока погашения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом эксперт заявил в ходе круглого стола на тему «Экономические итоги 2016 года и перспективы выхода из кризиса», прошедшего в ИА «Контекст-Причерноморье».

«Что касается золотовалютных резервов, о которых нам говорят, что девать их некуда… У нас по сути нет золотовалютных резервов в стране!.. Бывают общие золотовалютные резервы и чистые. Чистые — это которыми мы можем рассчитываться по внешним долгам, кроме МВФ. А 65% наших золотовалютных резервов составляют ценные бумаги (10,5 млрд. долл. из 15 млрд. общих золотовалютных резервов). Что это за ценные бумаги? Когда нам дают гарантии, или когда МВФ даёт «подачку» в миллиард долларов — они говорят «а теперь купите у Джона или ещё какого-то дяди Джека облигации». И мы вместо того, чтобы вкладывать валюту в чистые золотовалютные резервы, накупили облигаций на 10 млрд. долларов! А у облигации есть срок погашения — 5 или 10 лет. Вы сможете сегодня ею рассчитаться? Нет!», — отметил В. Васильковский.

При этом, по данным экономиста, депозитов, с которыми можно работать, у Украины всего 1 млрд. 700 млн. долл., и на монетарное золото 941 миллион.

«Ранее, за сентябрь-ноябрь, продали золота (слитки и монеты) на 121 миллион! Статистику по золотовалютным резервам перестали публиковать с марта прошлого года, чтобы люди не знали!», — заявил В. Васильковский.

«Что эти 15 миллиардов? Это не достижение. Золотовалютные резервы в 2010 году составляли 34,5 миллиарда, в 2013 году — 20 миллиардов… Страна могла сама себя кредитовать и рассчитываться по внешним долгам. Сейчас 2,7 миллиарда — это деньги МВФ, которые он не разрешает никуда тратить ни копейки, ни на какую экономику…», — добавил эксперт.

Полная видеозапись круглого стола доступна по ссылке.