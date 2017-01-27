«Оптимистичные» отчёты правительства скрывают истинное положение дел», — эксперт

09:49 / 10.02.2017

ОДЕССА, 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Заведующий кафедрой мировой экономики ОНУ, д. э. н. Сергей Якубовский заявил, что при анализе итогов 2016 года в правительстве оптимистично отчитываются о росте некоторых показателей, умалчивая о факторах, которые практически нивелируют все эти достижения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом эксперт заявил в ходе круглого стола на тему «Экономические итоги 2016 года и перспективы выхода из кризиса», прошедшего 9 февраля в ИА «Контекст-Причерноморье».

Говоря об итогах года, экономист отметил, что «статистическая информация интерпретируется по-разному и представители правительства радуются некоторым показателям».

По итогам года ВВП и промпроизводство возросли примерно на 2,5%, но если учесть, что за прошлый год было падение на 14-16%, а в 2014 году — на 10%, то условно говоря, в 2016 году промышленность Украины работала на 20% хуже, чем в 2013 году.

Относительно стабильная ситуация в сельском хозяйстве, хотя после того, как Евросоюз открыл свой рынок, здесь ожидался достаточно серьёзный рост. Рост был на 6%, но в 2015 году был спад 5%, так что ситуация не поменялась.

Рост зарплаты на 9% также нивелируется падением показателей прошлых 2 лет — в итоге падение по реальной заработной плате составляет порядка 20%.

Источник небольшого роста в экономике в основном связан с деятельностью госкомпаний в сфере естественных монополий — так, прибыль «Нефтегаза» возросла в 100 раз. Но это объясняется простым ростом тарифом на газ и не видно никакого улучшения... Конкурентоспособность украинской экономики падает. Экспорт падает, импорт растёт. Одесская область по данному показателю ещё выглядит неплохо — её внешнеторговый баланс — минус 107 миллионов долларов, тогда как в Киеве — минус 7 миллиардов долларов.

Принятый бюджет на 2017 год с ростом минимальной зарплаты в 2 раза был негативно воспринят экспертами — причём не только украинскими. По «осторожной» оценке НБУ, в связи с увеличением минимальной зарплаты в этом году официальная безработица возрастёт на 630 тыс. чел. (это 9% занятых работников). Таким образом, даже лояльный к правительству Нацбанк отмечает, что правительство ещё больше загоняет экономику «в тень». И если теневая экономика в 2013 году по оценкам составляла 50%, то в 2016 г. — 68%, а по прогнозам на конец 2017 года она может достичь 75% и даже 80%.

На этом фоне резко возросли штрафы при проверках контролирующих органов — за недопуск проверяющих, за работу неоформленных работников. Заметно, что правительство пытается усилить контроль над экономикой.

Много идёт разговоров о децентрализации, но рассчитывать, что на этом фоне регионы получат больше полномочий, не стоит.

Также не приходится рассчитывать, что на таких условиях к нам придут иностранные инвесторы.

Говоря о возможных путях выхода из кризиса, эксперт отметил, что в связи с нынешней ситуацией должны высказаться эксперты и интеллектуальные элиты, в частности, региональные. Необходимо выработать рекомендации, «потому что с интеллектуальными элитами в Украине проблемы», и донести эту точку зрения до правящей верхушки.