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Задолженность по зарплате в области на 1 января составляла 47,9 миллиона гривен, — Главупрстат
11:17 / 01.02.2017
ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным Главного управления статистики в Одесской области, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в области на 1 января 2017 г. составила 47,9 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 1 февраля, в ГУ статистики.
Так, по данным главупрстата, на протяжении декабря 2016 г. общая сумма задолженности по выплате заработной платы уменьшилась на 6% (или на 3,1 млн. грн.) и на 1 января 2017 г. составила 47,9 млн. грн.
Основная доля общей суммы долга приходилась на такие сферы: промышленность (65,2%), строительство (14,2%), операции с недвижимым имуществом (9,0%), профессиональную, научную и техническую деятельность (5,8%), транспорт, складское хозяйство, почтовый и курьерскую деятельность (3,7%). При этом наибольшая часть долга сложилась в Одессе (94,1%).
Задолженность работникам экономически активных предприятий уменьшилась в декабре 2016 г. на 26,7%, или на 3,1 млн. грн., и на 1 января 2017. составила 8,4 млн. грн.
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